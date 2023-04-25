في اليوم العالمي للملاريا.. «الصحة» تكشف عن أعراض الإصابة بالمرض

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الملاريا، وحددت وزارة الصحة والسكان، أبرز أعراض الإصابة بالملاريا.

أعراض الإصابة بالملاريا

وجاءت أغراض الإصابة بالملاريا كالتالي:

- الحمى

- الصداع

- الرعشة

وتظهر الأعراض الأولية للمرض في غضون فترة تتراوح بين 10 و15 يوما عند التعرض للدغة بعوضة حاملة للملاريا.

وقالت الصحة، وإن لم تعالج الملاريا التي تسببها المتصورة المنجلية فيمكن أن تتحول إلى اعتلال وخيم وتسبب الوفاة.

الصحة العالمية: 95% من مجموع حالات الملاريا في الإقليم الأفريقي

وبهذه المناسبة، قالت منظمة الصحة العالمية وفقا لأحدث تقرير عن الملاريا في العالم، المنشور في ديسمبر 2022، إن الملاريا أودت بحياة ما يقدر بـ619 ألف شخص في عام 2021، مقابل 625 ألف شخص في 2020.

وسُجِّل نحو 247 مليون حالة إصابة جديدة بالملاريا في عام 2021 مقابل 245 مليون حالة في 2020.

وأكد تقرير المنظمة، أن الإقليم الأفريقي للمنظمة كان يمثل في 2021 ما يقدر بنحو 95% من مجموع حالات الملاريا «234 مليون حالة» و96% من مجموع الوفيات (000 593 حالة)، ونحو 80% من وفيات الملاريا في الإقليم الأفريقي بين الأطفال دون سن الخامسة.