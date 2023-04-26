«الصحة» تحذر من 4 أعراض للقولون العصبي.. إذا ظهرت استشر الطبيب فورا

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا توعويًا استعرضت فيه مجموعة من الأعراض المرضية التي تستوجب استشارة الطبيب على الفور، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وتغيير المفهوم الثقافي الصحي وتوعوية المواطنين بحياة صحية آمنة.

أعراض يجب الحذر منها

وعن الأعراض، قالت الوزارة إنه حال الشعور بآلام في البطن، أو الإصابة بالإمساك أو انتفاخ وزيادة الغازات في البطن لابد من استشارة الطبيب على الفور حيث أنه دليل على الإصابة بالقولون، وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أسباب الإصابة بالقولون العصبي، وجاءت على النحو التالي:

- إصابة المعدة أو الجهاز الهضمي بعدوي بكتيرية.

- وجود تاريخ عائلي، حيث أن العامل الوراثي أحد أهم اسباب الإصابة بالقولون العصبي.

- التوتر والقلق الشديد.

- أعصاب المعدة شديدة الحساسية.

للوقاية من القولون العصبي

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الوقاية من الإصابة بالقولون العصبي، تتطلب التقليل من منتجات الألبان، والأطعمة التي تحتوي على ألياف عالية، مشيرة إلى تناول الطعام في أوقات منتظمة، والبعد عن القهوة والمشروبات الغازية، فضلا عن تجنب الأدوية التي تسبب الإمساك أو الإسهال.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات المختلفة واستقبالها عبر هذا الخط، في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.