طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، إذ يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة بداية من الساعات الأولى من الصباح، مع تكّون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس الإسكندرية اليوم، معتدل الحرارة نهاراً على أنحاء المحافظة، بارد ليلًا، وسجلت درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 16 درجة.

وتشهد محافظة الإسكندرية، نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مختلف المناطق، وسجلت سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة.

استمرار الشبورة المائية

وذكر بيان هيئة الأرصاد، استمرار ظاهرة الشبورة المائية بالإضافة إلى نشاط للرياح على مدار الأسبوع، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، وكذلك سائقي المركبات نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

وبالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وإقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إعادة افتتاح شاطئ النخيل لاستقبال الرواد استعدادا لموسم صيف 2023.

جاء ذلك بعد غلقه عامين جراء تكرار حالات الغرق، مؤكدًا التزام مستأجر الشاطئ بكافة الاشتراطات التي تضمن أمن وسلامة الرواد، وجرى إلزام المستأجر بمنح ملاك الوحدات السكنية بقرية النخيل للشاطئ، تخفيضًا 50% على أسعار دخول الشاطئ.