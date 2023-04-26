تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى» الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة الكبرى والجيزة، حيث بدأت الكثافات المرورية بالعودة مرة أخرى بعد عودة الموظفين مرة أخرى للعمل، وأصبحت هناك كثافات متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما منطقة الكورنيش المتجهة للمؤسسة فتوجد سيولة مرورية، أما عن كوبري أكتوبر المتجه للعباسية فيشهد كثافات مرورية متقطعة حتى منطقة غمرة.

ظهور بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران

وتوجد زيادة للكثافات المرورية مع زيادة عدد ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات مرورية بالاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر من ميدان التحرير والمتجه لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، حيث ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للطريق الدائري.

وشارع صلاح سالم يشهد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ويستمر حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية، ويشهد نفق الأزهر انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين

وبالنسبة لمحافظة الجيزة يشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين وتظهر بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد بالاتجاه لجامعة القاهرة، وشارع فيصل يشهد كثافات مرورية.