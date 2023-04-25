احذر عدم اتباع تعليمات رجل المرور.. غرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه

يختص قانون المرور بتنظيم حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة للجميع سواء ركاب أو مارة أو قائدي السيارات، لذلك نص على بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها، كما تضمن عقوبات وغرامات للمخالفين.

لائحة المخالفات والعقوبات المرورية

ومن بين المخالفات التي نص عليها قانون المرور في لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، وحذر من ارتكابها، ما جاءت في المادة رقم مادة «74» من القانون، والتي نصت على «عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير».

غرامة مرورية في هذه الحالة

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وتضمنت المادة رقم «74» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية في قانون المرور 9 مخالفات مرورية، جمعيها تستهدف تحقيق الأمان والسلامة وتنظيم حركة السير على الطرق للركاب والمارة وقائدي السيارات.