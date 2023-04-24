مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023.. صباحية ومسائية

قبل أقل من 48 ساعة على انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك وذكرى حرير سيناء، يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالسيارات والتراخيص، ووفقًا لما أقرته وزارة الداخلية، فإن مواعيد عمل فروع المرور في كل المحافظات، تقسم إلى صباحية ومسائية.

مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023، ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري.

وتبدأ مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023 لاستقبال المواطنين، من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 3 عصراً، يوميا من السبت إلى الخميس، في كل المحافظات.

مواعيد عمل وحدات المرور الإلكترونية

ووفرت وزارة الداخلية وحدات المرور الإلكترونية، في 8 محافظات، جاء أبرزها القاهرة والإسكندرية، وتهدف للحد من ازدحام وحدات المرور الاعتيادية، إذ يبدأ العمل فيها من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء بشكل يومي عدا يوم الجمعة الذي يعد إجازة رسمية.