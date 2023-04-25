«الصحة» تقدم 3 نصائح عند المرور بأزمة نفسية.. منها الذهاب إلى العمل

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، بعض النصائح لمن يعانوا أو يمروا بأزمات نفسية، في إطار دورها بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الخطوات الواجب اتباعها عند المرور بأزمة نفسية

وأوضحت وزارة الصحة مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها عند المرور بأزمة نفسية، منها الذهاب إلى استشاري نفسي أو طبيب متخصص أو طلب الدعم والمساعدة من الأهل أو الأصدقاء، والذهاب إلى العمل للتعافي بشكل أسرع، والخروج من البيئة المحيطة التي تتسبب في الأزمة النفسية.

الخط الساخن الخاص بطلب مساعدة الأطباء النفسيين

ونصحت الوزارة بأهمية التواصل معها، من خلال الخط الساخن لها عند الحاجة لطلب مساعدة من الأطباء النفسيين أوالمرور بأزمة نفسية، وهو 16328، أو من خلال المنصة الإلكترونية الأولى بمصر للاستشارات النفسية.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى في مصر، لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، والتي تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة، والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع.