صندوق النقد الدولي يتوقّع نموا إيجابيا للاقتصاد المصري بنسبة 5% في 2024

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ صندوق النقد الدولي استمر في تأكيد رؤيته الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%.

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، أوضح أنّ الإقتصاد المصري سيحقق معدل نمو متوقع قدره 5% لعام 2024، محققا ارتفاعا عن توقعات 2023، التي سجلت 3.7%.