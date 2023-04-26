صندوق النقد الدولي يتوقّع نموا إيجابيا للاقتصاد المصري بنسبة 5% في 2024
كتب:
أسماء زايد
11:46 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
توقعات صندوق النقد الدولي
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ صندوق النقد الدولي استمر في تأكيد رؤيته الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي لمصر المتوقعة حتى عام 2028 لتصل إلى 6%.
ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري
وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، أوضح أنّ الإقتصاد المصري سيحقق معدل نمو متوقع قدره 5% لعام 2024، محققا ارتفاعا عن توقعات 2023، التي سجلت 3.7%.