قناة الناس تعرض قصة شجرة النبي عيسى: لم يجلس تحتها بعده إلا نبي (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم التقى خلال إحدى رحلاته، راهبا يدعى «نسطورا»، وهو من علماء اليهود وكان يسكن في الشام.

وأضاف «جبر» في حديثه عبر قناة «الناس»، أنّ الراهب نسطورا كان له صومعة تطل على شجرة في الطريق، فجلس الرسول الكريم تحت هذه الشجرة يستريح، مشيرًا إلى أنّ هذه الشجرة مزروعة منذ أيام سيدنا عيسى عليه السلام، الذي قال لا يجلس تحت هذه الشجرة بعدي إلا نبي.

وتابع الدكتور يسري جبر الداعية الإسلامي، أنّ حفظ الشجرة من أيام مولد سيدنا عيسى عليه السلام حتى مجيئ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ولد بعد ميلاد سيدنا عيسى بـ572 عامًا، من عجائب وقدرة الله سبحانه وتعالى، كما أنّه طوال هذه الفترة لم يجلس تحتها أي إنسان حتى مجيئ الرسول الكريم وجلوسه تحتها.

وأكمل جبر، أنّ الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء لأنه جعل الشجرة علامة أنّ أول من يستظل بها بعد سيدنا عيسى هو النبي الخاتم، وهو ما دفع الراهب نسطورا ليتخذ صومعة بجوار هذه الشجرة، وظل بصومعته يعبد الله سبحانه وتعالى لسنوات وهو يرى عزوف الناس عن الجلوس تحت الشجرة، حتى استظل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنّ بعض أنواع الشجر يمكث لسنوات طويلة، كشجرة الزيتون التي يقدر عمرها بـ3000 عام.