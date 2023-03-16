إذاعة القرآن الكريم تستعرض الدعاء الذي لم يتركه الرسول صباحًا ومساءًا

نشرت إذاعة القرآن الكريم منشورًا على حسابها بـ «الفيسبوك»، استعرضت خلاله الدعاء الذي لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يمسي وحين يصبح، وهو «اللهم إني أسألُك العافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي».

دعاء يُستحب أن يعتاد عليه كل مسلم بالصباح

كما أضافت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أنه من المهم أن يعتاد الإنسان على هذا الدعاء كل صباح: «استودعُ الله الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأبنائي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله به عليّ.. اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، اللهم اجعل بسمتي عاده وحديثي عباده وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة».