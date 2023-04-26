تجديد حبس شقيقين بتهمة إشعال النيران في شاب ووالده بالشرقية 

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شقيقين أشعلا النيران في شاب داخل سيارته، بسبب خلافات الجيرة، بقرية طحا المرج التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

شقيقان يشعلان النيران في شاب ووالده

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي المركز بلاغًا بإشعال شخصين، النيران في شاب يدعى «أحمد رزق محمد» ووالده، بعد سكب البنزين على سيارة الأول ووجه الثاني، ما أدى لإصابة الشاب بحروق خطيرة بنسبة 35% وإصابة والده بحروق في الرأس واليد، وجرى نقلهما إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد. م. أ»، وشقيقه «حسين» على إثر خلافات الجيرة ووقوع مشاجرة سابقة بين الطرفين.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.