حبس 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف بسبب مشاجرة في الشرقية

قررت الجهات المختصة بقسم أول الزقازيق حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل موظف في مشاجرة بين عدد من أفراد عائلته وأفراد عائلة أخرى بسبب خلافات بينهم نتيجة لـ«لهو الأطفال».

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بمصرع موظف

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين مقيمين بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع «محيي الدين. م» 51 عاما، موظف، إثر إصابته بضربة على الرأس بسبب خلافات سابقة.

القبض على 6 أشخاص

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع خلافات قديمة بين العائلتين وتجددت أول أمس وأثناء الاشتباك بينهم أصيب المجني عليه بضربة على رأسه ما أدى لوفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص من المتشاجرين للتحقيق معهم في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير مفصل بالإصابة وسبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين في الواقعة وأصدرت قرارها المتقدم.