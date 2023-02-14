السجن المؤبد للمتهم بقتل جاره خلال مشاجرة في الشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بقتل جاره خلال مشاجرة بسبب «الغسيل»، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمصرع شاب بالعصلوجي

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أهالي قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق بوفاة رامي محمد سعيد 35 عاما إثر إصابته بـ5 طعنات نافذة على يد جاره.

التحريات تكشف تفاصيل وسبب الواقعة

انتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب «الغسيل»، حيث قامت زوجة المجني عليه بنشر الملابس بعد غسلها، ووضعتها على حبال في البلكونة، وقامت جارتها والدة المتهم بكنس الشارع، وتطايرت الأتربة على الملابس وعندما سألتها عن سبب ذلك ردت بطريقة غير لائقة.

ووقعت مشادة كلامية، فتدخل المجني عليه وتحدث مع والدة المتهم قائلا: «يعني إنتي ترضي حد يعمل كده على غسيلك ويعفره»، فنهرته وطلبت منه عدم التدخل وانتهى الموقف، إلًا أنه أثناء عودة المتهم إلى المنزل تشاجر مع المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.