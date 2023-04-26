ضبط 900 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 900 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال إجازة عيد الفطر.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ضبط 900 كيلو دقيق بلدي مدعم

وفي خلال عيد الفطر المبارك، شنت إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

- تحرير المحضر رقم (5718) لعام 2023 جنح ثان الزقازيق، ضد أحد أصحاب المخابز البلدية بناحية يوسف بك، لتجميعه 7 شكائر دقيق بلدي مدعم بمخبزه زنة الواحدة 50 كيلو.

- تحرير المحضر رقم (5738) لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق، والمحضر رقم (4226 ) لعام 2024 جنح أول الزقازيق، ضد قائدين تروسيكل لتجميعهما 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، بغرض تهريبها، وجرى التحفظ على الدقيق وإيداعه بأحد مطاحن التموين.

التحفظ على حلويات منتهية الصلاحية

- تحرير المحضر رقم ( 5483) لعام 2023 جنح ثاني الزقازيق، ضد أحد أصحاب المحال التجارية لحيازته خامات حلويات منتهية الصلاحية منذ عدة أشهر، وجرى التحفظ على 50 كيلو خامات حلويات منتهية الصلاحية.

تحرير (7) تقارير ضد بعض أصحاب المخابز البلدية للغلق والتوقف بدون إذن رسمي.

تحرير (5) تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

تحرير تقرير ضد أحد أصحاب المخابز لتجميعه 7 شكائر دقيق داخل المخبز.