بعد زيارة هانكس.. أهم 7 وجهات سياحية في مصر «لازم تروحها»

شغلت زيارة الفنان العالمي توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون إلي مصر، اهتمام الملايين من المواطنين في كل دول العالم نظرا لشعبية النجم العالمي الكبيرة، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية 7 وجهات سياحية للاستمتاع بالأجواء الميزة في مصر في مختلق المحافظات الساحلية والسياحية التي يجب علي السائح الاستمتاع بها عند زيارة مصر السياحية.

أهم الوجهات السياحية عند زيارة مصر

ومن أهم الوجهات السياحية الساحرة التي يقصدها ملايين الزائرين سنويا، هي زيارة الأهرامات والتي يأتي إليها السياح من كل مكان في العالم للاستمتاع بإحدى عجائب الدنيا السبع والتي تم تشيدها بنظام فريد في العصر الفرعوني، حيث يستمتع الحضور بركة الخيل والتقاط الصور التذكارية.

ومن بين أهم الوجهات السياحية في مصر، هي شواطئ محافظة البحر الأحمر، وابتي يأتي إليها الملايين من السياح للاستمتاع بالأجواء المميزة علي شواطئ الغردقة والتي تتميز بالنقاء وهدوء الأمواج ودرجة الحرارة من المعتدلة إلي مرتفعة بشكل دائم.

ويعد وادي الملوك ومعبد الكرنك من أهم المعالم الوجهات السياحية الساحرة عن زيارة مصر، حيث يقعا في مدينة الأقصر جنوب مصر، ويقصدهما الملايين من السياح في كل دول العالم خاصة الراغبين في الاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

شرم الشيخ.. أهم الوجهات السياحية عند زيارة مصر

وتعد مدينة شرم الشيخ من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الملايين من السياح حول العالم، حيث السياحة الشاطئية والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وقضاء أوقات سعيدة في الأسواق والشوارع والمقاهي المصرية في شرم الشيخ، فضلا عن مدن طابا ونويبع في جنوب سيناء أيضا.

كما أن من بين أهم الوجهات السياحية في مصر، هو معبد أبو سمبل والذي يقع في محافظة أسوان جوب مصر، ويقصده الملايين من المصريين والأجانب سنوياً، خاصة مع ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني في كل عام.

دير سانت كاترين

ويعد دير سانت كاترين الذي يقع على 1585 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في محافظة جنوب سيناء من أهم الواجهات السياحية المميزة التي يقصدها المواطنين.

ومن أهم الوجهات السياحية التي يقصدها السياح والمصريين، هي السفاري في عدد من المحافظات للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة، في محافظات مثل الفيوم ومطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.