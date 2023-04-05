«المقاولون العرب» تنتهي من تصنيع فندق عائم جديد لخدمة السياحة في مصر

صرح المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، بأن الشركة انتهت من تصنيع إحدى الفنادق العائمة الجديدة، داخل ترسانتها النهرية بمنطقة المعصرة، وأشار إلى أن الوحدة الجديدة سوف تعمل بين الأقصر وأسوان لخدمة قطاع السياحة في مصر والذي يشهد دعماً واهتماماً كبيراً من الدولة المصرية لما له من تأثير إيجابي في بناء الاقتصاد والنهوض به، وأضاف أن ذلك يعد دليلا على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر وزيادة الطلب على زيارتها والاستمتاع بمقوماتها السياحية.

المقاولون العرب تنتهي من تصنيع فندق عائم جديد

وأضاف المهندس سيد فاروق أن المقاولون العرب تقوم حاليا بتصنيع فنادق عائمة بينها «سوبك، وحتحور» لشركة فايكنج للبواخر العالمية وهي من كبرى الشركات على مستوى العالم في مجال تنظيم الرحلات بالفنادق العائمة في الأنهار والبحار.

إنزال الفندق السياحي «فايكينج أتون»

وفى احتفال كبير قام تورستن هيجين رئيس الشركة، بإعطاء إشارة البدء نحو إنزال الفندق السياحي «فايكينج أتون»، إلى مياه نهر النيل إيذانا باستكمال أعمال الديكور الداخلي وانضمام الفندق للعمل ضمن أسطول الشركة العالمية العامل في الرحلات النيلية، كما وقع السيد هيجين والمهندس سيد فاروق مذكرة تفاهم من أجل تصنيع عدد أربعة فنادق عائمة جديدة.

وفى كلمته أشاد تورستن هيجين بشركة المقاولون العرب وبما تقدمه دائما من التزام وجودة في مجال تصنيع الفنادق العائمة، مؤكداً أن مصر تشغل مكانة مهمة على خريطة السياحة العالمية.

من جانبه، رحب المهندس سيد فاروق بالتعاون المثمر والمستمر مع شركة فايكنج، والذي يعكس الثقة الكبيرة والمتبادلة، مشيراً الى أن التعاون بين الشركتين يشهد انطلاقة كبيرة في بناء الفنادق العائمة، والتي كان من بينها الفندق (فايكنج أوزوريس) المملوك للشركة أيضاً والذي تم افتتاحه مؤخراً.

شهد مراسم الاحتفال والتوقيع السيد توني هوفمان نائب رئيس الشركة، محمد البنا، و شريف البنا، ومن المقاولون العرب المهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة، والذى أوضح أن الفندق العائم (فايكينج أتون) يتكون من أربعة أدوار بأبعاد (72 × 14.5 ×13) متر وهو يعد من أحدث التصميمات العالمية في الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف البحرية الإنجليزية، وهيئة الملاحة النهرية المصرية.

فاروق: ترسانة المعصرة إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب

الجدير بالذكر أن ترسانة المعصرة تعد إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب، بجانب تاريخها العريق في صناعة الفنادق والمطاعم العائمة، وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية، إلى جانب مشاركتها في تصنيع وتركيب القطاعات المعدنية للمشروعات الكبرى والقومية التي تقوم بها الشركة.