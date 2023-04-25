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«غرفة السياحة»: 40% زيادة بأعداد الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام الجاري

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:08 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
سياح أجانب خلال وصولهم للموانئ المصرية

سياح أجانب خلال وصولهم للموانئ المصرية

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنّ الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصربمعدل 40% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أنّ الشهور الـ3 الأولى من عام 2023 شهدت زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم.

ألمانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الربع الأول من العام الجاري، شهد زيادة في أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، لاسيما من الدول الأوربية، مشيرا إلى أنّ ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ3 شهور الأولى من عام الجاري.

13 مليون سائح يزورون مصر خلال عام 2023

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، «إذا ما سارت الحركة السياحية الوافدة لمصر بهذا المعدل، فإن أعداد السياح الوافدين بنهاية العام الجاري ستتخطى حاجزالـ13 مليون سائح».

وأشار إلى أنه بالتزامن مع الزيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول الأوربية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك زيادة جيدة في أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر خلال الـ 3 شهور الأولى، موضحا أنّ السياحة العربية شهدت زيادة كبيرة أيضا خلال إجازات عيد الفطر المبارك، ما تسبب في وصول نسب إشغال غالبية فنادق القاهرة إلى نحو 100% خلال تلك الإجازات.

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بقلم عبده أبوغنيمة