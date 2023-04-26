القائم بأعمال السفير الأمريكي يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسودان

أعرب القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، جون ديروشر، عن تعازيه في وفاة السيد محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد أمس الأول، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان عنها اليوم، أنّ القائم بالأعمال جون ديروشر، يعرب نيابة عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، عن خالص تعازيه لوفاة السيد محمد الغراوي أثناء قيامه بواجبه بالسفارة المصرية بالخرطوم، مؤكدة دعمها الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب.