نقابة أطباء السودان: 295 وفاة و1790 مصابا منذ بداية الاشتباكات

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لـ295 حالة، و1790 حالة إصابة بين المدنيين، وفقًا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن اليوم الحادي عشر منذ بداية الاشتباكات، أسفر عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم، لافتة إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

59 مستشفى متوقفا عن الخدمة

وأكدت نقابة الأطباء السودانية، أن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة، مشيرًا إلى أن من أصل 82 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقفا عن الخدمة.

وأوضحت أن قذيفة سقطت على مركز الرومي الطبي في أم درمان، مُخلفة عديدًا من الإصابات، من بينها إصابات غير مُستقرة واحتاجت تدخلًا جراحيًا، بالإضافة إلى أن 14 مستشفى تم قصفها، و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري، وأن 6 عربات إسعاف تعرضت للاعتداء، وغيرها لم يُسمح لها بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.