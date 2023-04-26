موعد عيد الأضحى 2023.. و5 إجازات باقية في العام الحالي

تمثل الأعياد والاجازات الرسمية أهمية كبري عند المواطنين، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لحصولهم على الإجازات الرسمية بأجر كامل، لذا ينتظر الموظفون موعد حلول عيد الأضحى 20233، ليحصلوا على أيام الإجازة الخاصة بهم.

موعد عيد الأضحى 2023

ووفق الأجندة الرسمية، توافق وقفة عيد الأضحى 2023 «وقفة عرفات»، يوم الثلاثاء 27 يونيو، على أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء 28 يونيو.

وأوضحت مصادر أنّه من المتوقع أن يحصل المصريون العاملون بالقطاعات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص، على عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2023، التي يبلغ إجماليها 5 أيام بداية من وقفة عرفات التي توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الأول من شهر يوليو 2023.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023 للقطاع الحكومي والخاص

ووفقا للأجندة الرسمية، فهناك عددا من الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وتكون إجازات مدفوعة الأجر، تتمثل في:

- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.