موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية.. أعرف مواقيت العطلات الرسمية

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يهتم كثير من المسلمين، خاصة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، في متابعة موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، بالإضافة إلى تحديد يوم عرفة 1444، والعطلات الرسمية بمناسبة العيد التي حددتها وزارة الموارد المالية بالمملكة.

وفيما يلي تجيب بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الشرق الأوسط، ومنها موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، بالإضافة إلى موعد يوم عرفة 1444، فضلا عن العطلات الرسمية بالمملكة، في السطور التالية:

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

يأتي موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية في اليوم العاشر من شهر ذى الحجة المبارك، والذي يوافق بعد نحو 70 يوماً من عيد الفطر.

وخلال شهر ذى الحجة، تتم أعظم مناسك المسلمين، وهي الحج أحد الفروض الإسلام الخمسة، وبهذا يكون التاريخ الهجري لعيد الأضحى 1444، هو 10/12/1444، والذي يوافق 27 يونيو المقبل، ويستمرحتى 30 من نفس الشهر.

متى وقفة عرفة لعام 1444؟

ويكون موعد وقفة عرفة لعام 1444، والذي يعد من أهم أيام العام للمسلمين، ويكون إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية، ويوافق 9 ذي الحجة، يوم 26 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية

وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاعين الخاص والعام، والتي يتم تحديدها قبلها بوقت قليل، لكن وفق أجندة العطلات الرسمية، التي أعلنتها الوزارة في بداية العام، فإن الموعد المتوقع لإجازة عيد الأضحي 1444 في المملكة، بداية من 26 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو 2023.