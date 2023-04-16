موعد عيد الأضحى 2023 في مصر.. 5 أيام إجازة بأجر كامل للعاملين

أيام الإجازات والعطلات الرسمية تشغل بال كثير من المواطنين، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك طلاب المدارس الذين ينتهزون الفرصة للسرف وقضاء الوقت مع أهاليهم دون قيود دراسية، لذا فإن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وعدد أيام إجازاته يدخل ضمن اهتمامات كثيرين.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

واستعرض تقرير لمعهد البحوث الفلكية التوقعات الخاصة بموعد عيد الأضحي 2023 في مصر، حيث سيكون في 27 من شهر يونيو المقبل، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو 2023.

وتتزامن إجازة الاحتفال بذكر ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحي 2023، وبالتالى سيتم دمجها في اجازة العيد، ليصبح عدد أيامها خمسة أيام منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام إجازة.

أجر كامل للعاملين بالقطاعين العام والخاص في إجازة عيد الأضحي

ووفقا لقوانين الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016، يحصل العاملون بالقطاع العام والخاص على خمسة أيام إجازة عيد الأضحي 2023 بأجر كامل من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل.

إجازة عيد الفطر 2023

يذكر، أن إجازة العيد الفطر المبارك تفصلنا عنها أيام قليلة قادمة، وأصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حتى يوم الاثنين 24 من نفس الشهر، إضافة الى يوم الثلاثاء 25 أبريل والذي يعد إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء لتصبح الإجازة 6 أيام متتالية.