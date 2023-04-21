كم يوما متبقي على حلول عيد الأضحى المبارك 2023؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ موعد عيد الأضحى المبارك 2023، سيوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أنّ تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

مولد هلال شهر ذو الحجة

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، وفقًا للدليل الفلكي الصادر عنه، أنّ هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريًا الموافق 18 يونيو 2023، ويبقى الهلال في سماء مكة المكرمة، لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ويعرف باسم «يوم الرؤية».

كم يوما متبقي على عيد الأضحى المبارك؟

وتابع المعهد، أنّ الهلال الجديد سيبقى في سماء محافظات مصر لمدة تتراوح بين 31 دقيقة و37 دقيقة، وبدءًا من غدا السبت، يتبقى على عيد الأضحى المبارك 67 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.