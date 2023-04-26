تفاصيل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بحضور حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وميليس جيراد المندوب الفني للاتحاد الدولي ومحمد وهدان مشرف من الاتحاد الدولي ومجدي لطفي مدير البطولة، بالإضافة إلى الحكام وأعضاء الدول المشاركة في البطولة.

لوائح الاتحاد الدولي في البطولة

وتناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها اتباع قواعد ولوائح الاتحاد الدولي فى البطولة، وتأكيد الالتزام التام من الرماة بالبرامج الموضوعة خلال فاعليات البطولة.

ويقام فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 25 أبريل وحتى 5 مايو المقبل، وذلك بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة وفود جميع الدول من خلال حفل فني ضخم، جرى إعداداه منذ فترة طويلة من أجل الخروج به بشكل مُشرف لمصر أمام دول العالم.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية، لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن العمل داخل البطولة يجرى على قدم وساق، من أجل الانتهاء من كل التجهيزات لاستضافة بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين، ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

واكتمل أمس وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، حيث جرى استقبالها على أفضل صورة من خلال مسؤولي الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، ثم شارك غالبية الرماة في التدريبات غير الرسمية والتي يتم خلالها فحص الأسلحة والتعود على ميادين الرماية.