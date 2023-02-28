الاتحاد المصري للرماية يتأهب لانطلاق البطولة الأفريقية للأطباق المروحية

أنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة، للبطولة الأفريقية للأطباق المروحية التي ستضم 3 مسابقات مجمعة هي «كأس رئيس الاتحاد، الجائزة الكبرى، وبطولة أفريقيا التاسعة»، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

9 دول مشاركة

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية من 9 دول هي «إنجلترا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف»، وأخيرا أرمينيا التي انضمت للمسابقة في وقت متأخر.

وأشار حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

مسابقة الأطباق المروحية

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر أن تقام في اليوم الأول من البطولة مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني، مسابقة الجائزة الكبري، وفى اليومين الرابع والخامس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

وأبدى حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، سعادته بنجاح مصر في استضافة منافسات البطولة العربية وأيضا بطولة كأس العالم «بندقية - مسدس»، وذلك من خلال إشادة كافة الوفود المشاركة والذي كان من بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية.