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«معلومات الوزراء»: الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر بـ2.7 مليار دولار

كتب:

أسماء زايد
04:03 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
حجم تدفق الاستثمارات

حجم تدفق الاستثمارات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات العربية لمصر إلى 40%، خلال الربع الأول من 2022-2023 مقارنة بـ22.7% خلال الربع الأول من 2021-2022.

حجم استثمارات الاتحاد الأوربي 28,3% 

وأوضح المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن حجم استثمارات الولايات المتحدة 7.5%، والمملكة المتحدة 7.5%، والاتحاد الأوربي 28,3%، ودول العالم الأخرى 16.4%، لافتا إلى أنّ  الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر بنحو 2.7 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بنحو 1.9 مليار دولار في الربع الأول من 2022-2023.

 

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بقلم أسماء زايد