«معلومات الوزراء»: الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر بـ2.7 مليار دولار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات العربية لمصر إلى 40%، خلال الربع الأول من 2022-2023 مقارنة بـ22.7% خلال الربع الأول من 2021-2022.

حجم استثمارات الاتحاد الأوربي 28,3%

وأوضح المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن حجم استثمارات الولايات المتحدة 7.5%، والمملكة المتحدة 7.5%، والاتحاد الأوربي 28,3%، ودول العالم الأخرى 16.4%، لافتا إلى أنّ الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر بنحو 2.7 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بنحو 1.9 مليار دولار في الربع الأول من 2022-2023.