محافظ الشرقية: جميع المواقع التخزينية جاهزة لاستقبال محصول القمح

تتسابق مراكز محافظة الشرقية، لحصاد محصول القمح، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج، فيما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين متابعة سير عملية حصاد و توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، لافتاً إلى أهمية التأكد من كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 15227 طن و 934 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 41925 طن و 284 كيلو قمح

جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح

وأشارت محافظ الشرقية إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال محصول القمح والبالغ عددها 58 صومعة وهنجر وشونة لحين استيفاء شونة (الزنكلون) أوراقها كموقع تخزيني.

بينما أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلي أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 93971 فدان حتي اليوم علماً أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدان منها حوالي 37711 فدان منزرعة على مصاطب و 57649 فدان منزرعة بالتسطير.

أضاف وكيل وزارة الزراعة إلي أن المساحات المنزرعة بالأقماح بمراكز ومدن المحافظة جاءت بالترتيب كالآتي:

· مركز فاقوس بمساحة منزرعة بلغت 38745 فدان

· مركز الحسينية بمساحة منزرعة بلغت 30562 فدان

· مركز بلبيس بمساحة منزرعة بلغت 25885 فدان

· مركز منيا القمح بمساحة منزرعة 25360 فدان

· مركز الصالحية بمساحة منزرعة بلغت 25080 فدان

· مركز الزقازيق بمساحة منزرعة بلغت 23431 فدان

· مركز أبو كبير بمساحة منزرعة بلغت 21566 فدان

وأضاف تسابق مراكز ومدن المحافظة في حصاد الأقماح المحلية وجاءت بالترتيب كالآتي:

مركز فاقوس بكمية حصاد بلغت 15500 فدان

مركز الحسينية بكمية حصاد بلغت 14000 فدان

مركز كفر صقر بكمية حصاد بلغت 11900 فدان

مركز بلبيس بكمية حصاد بلغت 6200 فدان

مركز أبو كبير بكمية حصاد بلغت 6150 فدان

تساوى قصاصين الأزهار ومدينة صان الحجر بكمية حصاد بلغت 5300 فدان

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.