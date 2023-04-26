شهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 أفدنة بقرية صفيطه التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد القمح

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من المزارعين.

وأدار المحافظ، حوارًا مفتوحًا مع صاحب الحقل للتعرف على إنتاجية الفدان من محصول القمح والأصناف الزراعية المستخدمة، التي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حالة المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف مصر 3.

إجمالي المساحة المنزرعة من القمح

ومن جهته، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أنّ إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 380 ألفًا و61 فدانًا، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردبًا، وجرى استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية «سخا 95 – مصر 3 – مصر 4 – جيزة 171 – جميزة 12 – سدس 14» وذلك لزيادة إنتاجية الفدان، مضيفًا أنّ إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق، بلغت 23431 فدانًا، إذ يستخدم المزارعون أصناف قمح جيزة 171 ومصر 3 وسخا 95 وسدس 14 ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.