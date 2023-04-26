انتظام العمل في توريد القمح بمحافظة القليوبية.. واستلام 4 آلاف طن

تفقد اليوم، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صومعة بنها على الطريق الزراعي التابع للشركة القابضة للصوامع ومطحن بنها بجوار كلية العلوم التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توريد القمح في محافظة القليوبية للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2023.

فرز وتوريد محصول القمح في محافظة القليوبية

وتابع محافظ القليوبية خلال جولة اليوم، أعمال فرز وتوريد القمح في محافظة القليوبية وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التموين والجهات المختصة، ووجه بضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد الأقماح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

وأكد محافظ القليوبية، أنه جرى توريد 4 آلاف طن قمح منذ فتح باب التوريد، إذ جرى توريد 240 طنًا بصوامع مسطرد و254 طنًا بصومعة الهدى، و1307 أطنان بصوامع بنكري الهدى، و641 طنًا بصوامع عرب العليقات، و1296 طنًا بصوامع مدينة بنها.

وأضاف أنّ هيئة سلامة الغذاء، وفرت هذا العام خلال موسم توريد القمح في محافظة القليوبية، جهازًا إليكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة التي لابد أنّ لا تزيد عن 14%، ويجري احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط ما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

12 خلية لتوريد محصول القمح في بنها

وخلال جولة اليوم، تفقد المحافظ مجمع صوامع بنها التي تضم 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن بالإضافة إلى تشغيل 200 طن /ساعة بكافة أساليب التخزين، كما تابع عمل الصومعة وعملية استلام القمح، وتفقد غرفة التحكم الإليكترونية التي تشغل مجمع الصوامع بالكامل، ووجه بالمتابعة الجيدة لعملية الاستلام والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات لحلها فورا.

كما تفقد المحافظ نقطة تجميع القمح بمجمع مطاحن بنها بجوار كلية العلوم، إذ تابع أعمال التوريد بالنقطة، واستمع إلى عدد من المقترحات لتوسعة نقطة التجميع لتحويلها إلى مجمع صوامع حديثة بطاقة 60 ألف طن.

ووجه «الهجان» رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَكلة، بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح..

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40841 فدانًا تم حصاد 18800 فدان، ودراسة حوالي 8400 فدان حيث بلغت المساحة المنزرعة لمركز بنها 11113 فدانًا وتم حصاد 4500 فدان فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 وتم حصاد 900 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانًا وتم حصاد 5200 فدان، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدانًا وتم حصاد 2000 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدانًا، وتم حصاد 1800 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدانًا وتم حصاد 3500 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدانًا وتم حصاد 900 فدان.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجي وأمن قومي مهم، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى موسم التوريد.

وأكد أنّ هناك متابعات على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير وانتظام عمليات التوريد، مناشدًا جموع المزارعين بضرورة الالتزام بتوريد المحصول، وطالب الجهات المختصة بصرف مستحقاتهم في المدة المحددة وأقصاها 48 ساعة.