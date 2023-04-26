البيت الأبيض: مقتل مواطن أمريكي ثان في السودان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مقتل مواطن أمريكي ثان جراء الاشتباكات الدائرة في السودان.

وذكر البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية- أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع القادة العسكريين في السودان لتمديد الهدنة، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل جاد لمساعدة الأمريكيين على مغادرة السودان عبر بورت سودان.

ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار

وحث البيت الأبيض الأطراف السودانية على الالتزام بوقف إطلاق النار وتمديده، والبدء بعملية انتقالية للانتقال لحكومة مدنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجدد فيه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان، بخرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية ـ سعودية، عقب سماع دوي مدافع ومضادات بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية ـ أمريكية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.