رئيس وزراء بريطانيا: نواصل العمل من أجل وقف الاشتباكات في السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أعلن إن بلاده ستواصل العمل من أجل وقف الاشتباكات في السودان.

وأضاف خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت من خلال عملية واسعة لإجلاء المواطنين البريطانيين من السودان.

وكانت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، أوضحت في تصريحاتها، أن أكثر من 200 بريطاني تم إجلاؤهم من السودان، بعد أن منحت ألمانيا الإذن باستخدام مهبط للطائرات كانت تُسيطر عليه.

تعبئة نحو 1000 جندي بريطاني لإدارة عملية الإنقاذ

ووفقًا لصحيفة الجارديان، بدأ الناس في الوصول إلى مهبط الطائرات على متن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني من السودان، وقال بن والاس، وزير الدفاع، إنه تمت تعبئة نحو 1000 جندي بريطاني لإدارة عملية الإنقاذ، وسيتولون السيطرة على مهبط الطائرات.

وأشار إلى أن ألمانيا سلمت مهبط الطائرات؛ لأن برلين أكملت مهمة الإنقاذ بحلول يوم الثلاثاء، ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية عن استجابة حكومتها للأزمة يوم الأربعاء، وأصرت على أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب منذ أسابيع، قائلة: بدأنا مهمة إجلاء في آخر 24 إلى 48 ساعة ونتوقع أن يكون هناك ما يقرب من 200 إلى 300 شخص تم نقلهم من السودان في الرحلات الجوية القليلة الماضية.