اعترافات المتهمين بالنصب في الدقهلية: استهدفنا راغبي السفر للخارج

«لاقينا مواطنين كتير عاوزين يسافروا فجت لينا فكرة النصب كأننا شركة بتسهل السفر والأوراق»، بهذه الكلمات بدأ الـ 3 أشخاص المتهمين بالنصب على المواطنين راغبي السفر إلى الخارج، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

شركة السفر إلى الخارج

وقال أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «أجرنا شقة وحطينا يافطة إننا شركة سفر، وبدأت الناس تيجي لينا عشان عاوزة تسافر»، موضحًا أنهم كانوا 3 أفراد اتفقوا سويا على تكوين تلك الشركة عن طريق تزوير مختلف المحررات الرسمية إلى جانب بعض الأختام المنسوبة إلى بعض الجهات من أجل تقديمها إلى السفارات المختلفة.

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «كل خدمة كنا بنعملها كنا بناخد عليها فلوس، وكنا بنزور كل الأوراق الرسمية اللي بيحتاجها المسافر بالفوتوشوب، وكمان ختم شعار الجمهورية».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأربعاء القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين في محافظة الدقهلية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين بالنصب على المواطنين في الدقهلية سينطبق عليهم نص المادة 336 من قانون العقوبات، وهو كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».