ضبط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (أحد الأشخاص) بسابقة تعرفه على آخر من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لرغبته في شراء مبلغ مالي «عملة أجنبية»، والتقابل معه مستقلاً سيارة «ملاكي» خاصته وبحوزته مبلغ مالي «عملة محلية »، وقيام الأخير باصطحابه لأحد الطرق بدائرة القسم لاستبدال المبلغ المالي بالعملة الأجنبية.

المتهمون يستولون على سيارة المجني عليه

وأضاف أنه أثناء ذلك فوجئ بسيارة «ميكروباص» ترجل منها 4 أشخاص مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالي والسيارة خاصته واصطحبوه داخل السيارة «الميكروباص» وتخلوا عنه بأحد الطرق بدائرة القسم.

وأمكن العثور على السيارة الخاصة بالمجني عليه بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني وتتبع خطوط السير أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (8 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة» مستخدمين سيارة «ميكروباص» مستأجرة، وكذا سيارة أخرى «ملاكي» ملك وقيادة أحدهم، تم بإرشادهم ضبط السيارة الأخيرة، وكذا ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.