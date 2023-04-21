القبض على مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تلقيها بلاغا من شخصين - مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إنهاء مصالحهما ببعض الجهات الحكومية من خلال علاقاته ببعض مسؤولي تلك الجهات على خلاف الحقيقة.

وتبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة على خلاف الحقيقة.

وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منهما بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات لهما، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.