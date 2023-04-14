تفاصيل حبس عصابة النصب على المواطنين في البساتين

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وبعد تحقيقات استمرت لساعات مع مرتكبي الجريمة أعترف خلالها المتهمون بتفاصيل جريمتهم، أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالبساتين من مالك إحدى الشركات، يفيد اكتشافه تعرضه لسرقة مبلغ مالى بأسلوب المغافلة، وعقب إجراء تحريات الشرطة الواقعة.

وأوضحت التحريات عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته، قرر تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى المحلية، ولدى وصوله، تفاجأ بتوقف سيارة ميكروباص، لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلي صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

وتوصل رجال الشرطة أنه وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، ولاثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وجرى ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تعرف المجنى عليه على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وأوضح سمير عبد العظيم خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين»