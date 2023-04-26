قصة اعتداء تاجر ملابس على جاره في المنصورة.. حاول إنهاء حياته بسبب خلافات الجيرة

طعنة نافذة في البطن كادت أن تؤدي بحياة صاحب محل سوبر ماركت، عندما شرع في قتله أحد الأشخاص (جاره) يعمل تاجر ملابس، نشبت بينهما مشاجرة دامية انتهت بالشروع في قتل الأول، بسبب خلافات الجيرة بينهما ولهو الأطفال، وجرى نقله إلى مستشفى جامعة المنصورة لتلقي العلاج لخطورة حالته.

شروع في قتل بسبب لهو الأطفال

بدأت أحداث الواقعة عندما لقسم شرطة أول المنصورة، بوصول المواطن «أحمد ف ح»، يبلغ من العمر 38 عامًا، صاحب محل ماركت مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي بالبطن ادعاء اعتداء من آخرين، وبسؤاله اتهم المدعو «حسن. خ»، يبلغ من العمر 28 عامًا، تاجر ملابس بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة مطواة، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال، وبتقنين الإجراءات تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة.

الاستعلام عن حالة المصاب

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7319 جنح أول المنصورة لسنة 2023 وخضع المتهم لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، وقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، فيما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

تعرف علي عقوبة الشروع في قتل

يقول المحامي مؤمن أبو العلا الخبير القانوني لـ«الوطن» أن هذه الواقعة من المتوقع أن يعاقب المتهم بتهمة الشروع في قتل وفقًا المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».