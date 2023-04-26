القصة الكاملة لمقتل حداد المرج بسبب لعبة أطفال بـ 15 جنيها

«أخويا راح غدر كان لسه مصلي المغرب وخارج من المسجد».. بهذه الكلمات بدأت شقيقة «ناصر الرفاعي» رجل خمسيني يعمل في مهنة الحدادة الذي لقي مصرعه على يد مسجل خطر أثناء سرقته لعبة أطفال بـ 15 جنيها من داخل التوك التوك الخاص بنجل المجني عليه الأول، وخلال مشاهدته سدد له طعنة نافذة في القلب وفر هاربًا بمنطقة المرج شرق القاهرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان عايز يسرق إكسسوارات «التوك توك»

وأضافت شقيقة المجني عليه خلال حديثها لـ«الوطن»: وقتها الضحية كان جاي من المسجد كان التوك التوك بتاع ابنه مركون بجوار المسجد فشاهد المتهم يسرق لعبة أطفال بـ 15 جنيها من داخل التوك التوك، وعندما تصدى له أقدم المتهم على قتله، المتهم معروف في المنطقة أنه تاجر مخدرات، وقام بسرقة أشياء من منزل أحد الجيران قبل الواقعة لشراء المخدرات.

بداية الواقعة

داخل شارع إبراهيم الجزار، التابع لمنطقة المرج بالقاهرة، حيث مسرح الجريمة التي ذاع صيتها في المنطقة بعد أن انتهت حياة حداد المرج، وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، بالواقعة وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة «ناصر رفاعي» 51 عاما، حداد، مصابا بطعنة نافذة بالقلب أنهت حياته، وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار جهات التحقيق.

اعترافات المتهم

وفقًا لاعترافات المتهم الذي خضع لها خلال جلسة تحقيقات للادلاء بأقواله حول الواقعة وقال إنه في أثناء محاولة سرقة لعبة أطفال بـ 15 جنيها من التوكتوك، فوجئ بأن المجني عليه كشفه، وخلالها قرر التخلص منه للهروب من الأهالي، وعلى إثرها طعنه بسلاح أبيض «خنجر» وفر هاربا، لافتًا إلى أنه لم يقصد قتل المجني عليه.

وقررت النيابة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

تعرف على العقوبة المتوقعة

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني لـ«الوطن» أن هذه الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد ومن المتوقع أن ينال المتهم عقوبته وفقًا الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».