إعادة تشغيل محطة مترو حلوان.. وانتظام حركة القطارات بالخط الأول

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان وبمحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان، بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات أثناء قيام أول قطار استكشاف بدون ركاب من محطة حلوان في اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة القطارات، وتشغيل الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط في الاتجاهين بشكل طبيعي، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان، لتصبح محطة عين حلوان هي المحطة الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت حتى جرى إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن القطار كان خاليا تماما من الركاب، وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجرى العمل على قدم وساق حتى إصلاحه وعودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي في الاتجاهين.

وتقدمت شركة المترو بالاعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمي الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها.