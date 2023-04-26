إحالة جميع العاملين بمركز شباب أبيس في الإسكندرية للتحقيق بسبب الإهمال

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنها أثناء جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، عقب إجازة عيد الفطر بمركز شباب أبيس 8 تبين عدم وجود أي موظف، وخلال تفقد المركز لم يتواجد إشراف من الجهاز الإداري، وتدني مستوى النظافة بمركز الشباب، ويوجد إهمال وتقرر تحويل جميع العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أنه يجري متابعة مراكز الشباب في أحياء المحافظة بشكل دائم لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للشباب والأطفال من خلال الأنشطة التي تقام داخل مراكز الشباب بالإسكندرية، والوقوف على مدى مشاركة وتفاعل المواطنين للمبادرات التى تطلقها مديرية الشباب والرياضة بعروس البحر الأبيض المتوسط والحرص الدائم على تنوع الأنشطة لمشاركة أكبر عدد من المواطنين من مختلف الأعمار فى محيط مراكز الشباب.

متابعة مراكز شباب الإسكندرية

وأشارت وكيل الوزارة بالإسكندرية إلي أن هذه الجولات تجري للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى استقرار واستمرار العمل داخل الهيئات الشبابية تنفيذاً لتكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوجود لجان متابعة مستمرة طول الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وتقديم خدمة أفضل لأبنائنا في المراكز.

علي غرار فيلم التجربة الدانماركية بالإسكندرية

وتكرر مشهد الإهمال بمركز شباب أبيس في الإسكندرية علي غرار فيلم التجربة الدانماركية، خلال الجولة الميدانية المفاجئة من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لمركز شباب أبيس القرية الأولى، لتجد سوء النظافة وعدم وجود أي مسئول من الإداريين بالمركز مما يعكس الإهمال به، وتابعت المركز من الداخل وتفقدت صالات الألعاب والمبني الإداري، في إطار استمرار المتابعات والجولات علي مراكز الشباب، لضمان انتظام العمل بها والوقوف على كافة المستجدات بها.