افتتاح أول ملعب «كروس فت» بالمجان لدعم ورعاية الشباب في الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أول ملعب «كروس فت» بالمجان للشباب السكندري بالجزيرة الوسطي في منطقة سبورتنج طريق الكورنيش، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع الشباب وتحفيزهم وتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية على مستوى الجمهورية.

افتتاح أول ملعب «كروس فت» بالمجان للشباب

وقال اللواء محمد الشريف، إن الملعب الذي جرى افتتاحه اليوم، عبارة عن صالة رياضية في الهواء الطلق مفتوحة على مدار اليوم للشباب بدون أي مقابل، بحيث يمكن لأي شاب يرغب في ممارسة الرياضة الدخول وممارسة رياضته المفضلة على أحدث الأجهزة.

محافظ الإسكندرية: إنشاء سلسلة مناطق رياضية

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن هذه المنطقة الرياضية ضمن سلسلة مناطق أخرى سيتم إنشائها بالتعاون مع المجتمع المدني علي طول طريق الكورنيش برعاية المنطقة الشمالية العسكرية والمحافظة، لتكون متنفس للشباب غير القادرين ليكون لديهم الفرصة في ممارسة الرياضة.

الملاعب مزودة بأحدث الأجهزه الرياضية

وأوضح «الشريف»، أن هذه الملاعب مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية ويتم تأمينها، وصيانتها، ونظافتها بشكل يومي عن طريق شركات متخصصة حفاظا على صحة وسلامة الشباب.

ماذا تعني ملاعب «الكروس فت»؟

وأكد أن ملاعب «الكروس فت» يمارس فيها الرياضات التي تهدف في المقام الأول للحصول على اللياقة البدنية وليس الحجم العضلي أو الضخامة العضلية.