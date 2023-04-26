متحدث الخارجية لـ«الوطن»: إجلاء المصريين من السودان يخضع لتقييم دقيق

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية تقوم بتنسيق كامل مع السلطات السودانية من أجل ضمان أمن وسلامة عمليات إجلاء المواطنين المصريين، موضحاً أنه يتم التنسيق مع عدد من الدول التي لديها رعايا في السودان لتقديم المساعدات اللازمة لرعاياهم.

متحدث الخارجية: أهم معوقات عمليات الإجلاء تتمثل في الانفلات الأمني ببعض المناطق

وأضاف متحدث الخارجية لـ«الوطن»: «أن استمرار عمليات إجلاء المواطنين المصريين يخضع لتقييم دقيق على مدار الساعة من جانب خلية إدارة الأزمة المشكّلة في هذا الصدد بين أجهزة الدولة المختلفة التي تضطلع بمهامها من أجل تيسير عمليات الإجلاء»، مشيرا إلى أن أهم معوقات عمليات الإجلاء تتمثل في الانفلات الأمني ببعض المناطق وبخاصة الخرطوم.

وقال «أبوزيد»، في تصريحات سابقة، إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 1539 مصريا من السودان

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى أمس، إجلاء 446 مواطناً بالسودان، عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة، من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، تواصل جهودها على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، إذ وصل عدد من جرى إجلاؤهم حتى أمس، 1539 مواطناً.

وجار العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.