منخفض جوي يضرب مصر غدا.. و«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس 27-4-2023، بسبب منخفض جوي حار على جميع أنحاء الجمهورية، ونشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، وذلك على مناطق من القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها إلى عودة الطقس الممطر غدا الخميس، وسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية بداية من السلوم والضبعة وصولا إلى سيدى براني وسيدى عبد الرحمن والسلوم ومناطق من غرب الإسكندرية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا على جميع أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، إذ يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس

وتسجل درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 17

- بنها 32 - 16

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 16

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 29 - 16

- الإسماعيلية 34 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 30 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 30 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 32 - 20

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 37 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 34 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبوسمبل 34 - 21