الشيخ جابر بغدادي ينشد «قمر سيدنا النبي» عبر قناة الناس

أنشد الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي، أنشودة «قمر سيدنا النبي» وذلك خلال تقديمه لبرنامجه «حي على الوداد» على قناة الناس.

جابر بغدادي يقدم برنامج «حي على الوداد»

ويقدم الشيخ جابر بغدادي برنامج «حي على الوداد» المذاع على قناة الناس منذ أول أيام شهر رمضان الماضي وحتى الآن.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.