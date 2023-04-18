داعية إسلامي عبر قناة الناس: «إحنا مع أي مسلسل يعلمنا حكمة جميلة»

نصح الشيخ جابر بغدادي الداعية الإسلامي، المواطنين بعدم التفرغ ليلا لمشاهدة المسلسلات وترك العبادة تماما، مؤكدًا أنه ليس ضد الفن وإنما يؤيد الفن الذي يظهر قيمة أخلاقية ويسوق المجتمعات إلى السلام النفسي والإبداع.

وأضاف خلال حلقة برنامج «حي على الوداد» المذاع على فضائية «الناس»: «إحنا مع أي مسلسل يعلمنا حكمة جميلة تخليني احترم الجار والصديق، مع رسام يرسم لوحة جميلة تخليني أقول الله، أو مغني يقول كلمات جميلة تخليني أقول الله، إحنا مع الفن من غير خلاعة فن يخلينا نحترم الصغير والكبير».

الإقبال على كتاب الله

ولفت إلى أن عادة العلماء والحفاظ والفقهاء عندما يدخل رمضان أنهم كانوا يقبلون على كتاب الله ليلا ونهارا سيدنا مالك الذي كتب الموطيء كان يترك الحديث ويقبل على كتاب الله.

إباحة كل ما هو محظور في نهار رمضان

وختم بأن آذان المغرب يعني أنه أبيح لك تأكل وتشرب وتنكح، أما بقية المخالفات تضعف من ثواب الصيام أنت ليلا مدعو للقيام وصيامك عن المخالفات، فالإمام البخاري من صلاة العشاء للفجر يختم ختمة يومية، ومن صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يختم ختم صباحية، أي أن البخاري كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان، وسيدنا عثمان كان بن عفان، كان يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في صلاة الليل.