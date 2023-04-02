داعية إسلامي عبر قناة الناس: السماحة تجعل الإنسان محلا لنزول رحمات الله

قال الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، إنّ السماحةَ من الأخلاق المحمدية التي رغّب الدين الإسلامي فيها ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنها تجعل صاحبها محلا لنزول رحمات الله على قلبه.

السماحة تعني سلاسة وسهولة

وأضاف الطلحي، مقدم برنامج «يومك في رمضان» على قناة «الناس»، أن معنى السماحة من حيث اللغة يدل على سلاسة وسهولة وتعني المسامحة، أي المساهلة، لا المساءلة، ومنها جاد وأعطى ووافق على ما يريد.

بذل ما لا يجب تفضلا

وتابع، أن السماحة هي بذل ما لا يجب تفضلا، فالتسامح مع الخير خلق عظيم وهو تيسير الأمور والملاينة ويتجلى ذلك التيسير في عدم القهر، وأكثر ما تظهر فيه المسامحة قوله صلى الله عليه وسلم «سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى»، فلا يكون البائعُ مغاليا في الربح ولا مكثرا في المساومة.

وأوضح: «ولكن يجب أن يكون كريم النفس، أما السماحة عند الشراء، فهي ان يتساهل أو لا يدقق في الفروق القليلة وأن يكون كريما مع البائع وبخاصة إذا كان البائع فقيرا».