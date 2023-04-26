باحث شرعي عبر قناة الناس: القرآن الكريم جاء معجزة.. والسنة النبوية تشرحه

قال الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ القرآن الكريم جاء معجزة وجاءت ألفاظه فيها نوع من الإيجاز والبلاغة.

وأضاف الحجار خلال استضافته بقناة الناس: «السنة النبوية جاءت لتشرح هذا اللفظ المعجز والذي جاء موجزا والذي جاء مجملا، فالقرآن يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن القرآن لم يبين لنا عدد الصلوات، ووكل الله هذا الامر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما فُرضت الصلاة نزل سيدنا جبريل على النبي وعلمه مواقيت الصلاة وكيفية الصلاة، كما ان مقادير وشروط الزكاة لم تأتِ في القرآن الكريم مفصلة وواضحة، بل جاءت السنة النبوية لتفصل هذا وتبين لنا مقدار الزكاة والنصاب ومتى يحول الحول على الإنسان حينما يخرج الزكاة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.