انطلاق حفل افتتاح كأس العالم للرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش بفندق توليب بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 450 راميا ورامية من 59 دولة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والشيخ سالمان حمود الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية وميليس جيراد المندوبة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة روابط الرياضية.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

انتهاء التجهيزات بصورة تليق بمكانة مصر

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن العمل داخل البطولة يجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل التجهيزات لاستضافة بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.