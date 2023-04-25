وزارة الشباب والرياضة راعيا لمهرجان الغردقة السينمائي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان وناقش معهما ملامح الدورة الأولي للمهرجان الذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل .

كلمة وزير الشباب والرياضة

وافق الوزير علي رعاية ودعم المهرجان وقرر تسخير كل إمكانات الوزارة لتقديم مهرجان سينمائي يليق بمصر وبشبابها وقال الدكتور أشرف صبحي إن مصر في مقدمة الدول التي تقدم للعالم مبدعين في شتي المجالات رياضية وفنية وعلمية وأن السينما المصرية رائدة عالميا وتاريخها حافل بأسماءعظيمة قدمت الكثير والكثير من الأعمال الخالدة ومنها أعمال دخلت في قائمة أهم 100 فيلم في العالم ومن الطبيعي أن تنظم مهرجانا للمبدعين الشباب.

ومن جهة أخرى توجه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي بالشكر للدكتور أشرف صبحي لموافقته على رعاية المهرجان، قائلا إن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات، وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار، إن المهرجان يشكل خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة، وأنه يجرى إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات .

المهرجان ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو يرأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين .

تفاصيل وموعد المهرجان

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.