وفود بطولة كأس العالم للرماية تغادر القاهرة اليوم: يمثلون 65 دولة

تغادر اليوم الثلاثاء، جميع الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس والتي استضافتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة أكثر من 500 رامي ورامية يمثلون 65 دولة.

إشادة كبيرة بالتنظيم من جميع الوفود المشاركة

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية، على توديع الوفود المغادرة، مؤكدًا أنه تلقى إشادة كبيرة من جميع الدول، التي أعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية وحسن الاستقبال والتنظيم من قبل الاتحاد المصري المنظم للبطولة.

وأضاف رئيس اتحاد الرماية المصري أن النجاحات المستمرة للبطولات تأتي من الخبرة التي اكتسبتها مصر في تنظيم البطولات والأحداث العالمية، وأيضًا ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت ضمن أفضل ميادين الرماية في العالم.

«ليسن» يترأس فاعليات اجتماع الجمعية العمومية

وشهدت منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس إقامة فاعليات إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للرماية برئاسة فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحضور كل من ألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحاد الدولى للرماية اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي وعضو الاتحاد الدولي للرماية، ودعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي وعضو الاتحاد الدولي وباقي أعضاء الجمعية العمومية، وتناول الاجتماع مناقشة جميع القضايا الخاصة بالاتحاد الدولي ومناقشة الموازنة العامة ووضع خطة للبطولات القادمة.

وشهد الاجتماع إشادة المسؤولين بتنظيم مصر للحدث العالمي بدعم من القيادة السياسية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكافة أجهزة الدولة وخاصة وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب أعضاء الاتحاد الدولي عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وزيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية، وأشادوا بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي وضعت ضمن أفضل ميادين الرماية في العالم.