«الخارجية»: إجلاء 1140 مصريا من السودان اليوم والإجمالي يرتفع إلى 2679

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، جرى إجلاء 1140 مواطناً مصرياً اليوم، إذ جرى إجلاء 443 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري، و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»، أن القنصليات مستمرة المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من جرى إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطناً حتى الآن.